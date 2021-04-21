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موسيماني يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الانتقالات الصيفية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

واستقر موسيماني على رحيل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، بعد أن حصل على عدة فرص لكنه لم يثبت نفسه حتى اقتنع الجهاز الفني للأهلي أن قدرات اللاعب لا تؤهله للعب في صفوف القلعة الحمراء واستقروا على رحيله في الصيف القادم.

وطالب موسيماني إدارة الكرة بالأهلي بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم القادم بعد أن استقر على رحيل بواليا، وفي ظل تراجع مستوى مروان محسن.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة السكندري في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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