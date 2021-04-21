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عاجل.. انفجار قوي يهز إسرائيل

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:37 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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شهدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، انفجارًا قويًا في موقع لاختبار الصواريخ يقع وسط البلاد، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وقالت  شركة "تومر" التي كانت تختبر محرك صاروخ، إن الحادث كان جزءا من التدريبات التي جرت.

 

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أشارت إلى وقوع "انفجار قوي، في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم ترد انباء حتى الان عن وقوع إصابات".

 

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الانفجار وقع خلال "اختبار روتيني" أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ.

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن السكان المحليين قالوا إنهم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة، وقام البعض بتصويرها.

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