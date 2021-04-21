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انفوجراف.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في رمضان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
نغم هشام
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يتساءل العديد من الناس عن الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها في رمضان لتجنب الجوع والعطش أثناء الصيام وفي هذا الصدد سنذكر أهم الأطعمة والمشروبات التي يجب الابتعاد عنها في رمضان. 

المشروبات الغازية:
يجب تجنب المشروبات الغازية لأنها مليئة بالسكريات وتزيد من نسبة الدهون في الجسم وتزيد الإصابة بالانتفاخ والغازات، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية. 

الأطعمة الحارة:
يجب تجنبها أيضا لأنها تجعلنا عرضة لحموضة المعدة وتشعرنا بالعطش بشكل كبير وتسبب جفاف الحلق. 

السكريات:
من العادات الخاطئة في رمضان تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة وهذا يؤدى إلى زيادة الوزن لذلك يجب ممارسة الرياضة باستمرار في رمضان لحرق الدهون، لذلك يفضل استبدال الحلويات بالفواكه المليئة بالسكر الطبيعي لأنها توفر الماء في الجسم ولا تتسبب في زيادة الوزن. 

الشاي والقهوة:
يجب الابتعاد عنهم في رمضان لأنهم يسببان سوء امتصاص الحديد والذي يؤدى إلى فقر الدم، لذلك يفضل تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر وعصير الليمون أو كوب من اللبن في رمضان. 

الأطعمة الغنية بالدهون: 
 كالقشدة واللحوم الدهنية لأنها تسبب الشعور بالعطش والجوع. 

تجنب تناول الأطعمة المشوية والمقلية تجنب أيضا تناول كمية كبيرة من الماء خلال فترة السحور. 

تجنب ممارسة الرياضة في ساعات العصر أو ساعات الصوم المتأخرة لأن الجسم يكون في هذه الفترة مرهقا تنقصه السوائل أي يكون في حالة جفاف، فالفترة المسائية هي الأفضل لممارسة الرياضة أي بعد الإفطار بساعتين.
انفوجراف.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في رمضان
انفوجراف.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في رمضان

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رمضان الكزكاكولا الشاي والقهوة البيبسي

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