Advertisements

الشهيد الــ(471).. "الأطباء" تنعي استشارى باطنة بقنا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جرجس نجيب يوسف، استشارى باطنة بقنا بالمعاش، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جرجس نجيب يوسف، الطبيب رقم الــ(471)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على ضم هذا الثلاثي فى أولمبياد طوكيو.. فى مقدمتهم محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

07:31 ص

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر