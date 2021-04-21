انفوجراف.. وللبلح فوائد أخرى تعرف عليها

يُعد البلح أبرز الأكلات في رمضان بمختلف أشكاله وأنواعه، ومع حلول الشهر الكريم نجد إقبال على هذه الفاكهة المباركة، والتي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون الفطر بها في رمضان.





"عن سلمان بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور".





وللبلح فوائد كثيرة منها:

- يعالج الإمساك المزمن لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ويؤدى هذا إلى تسهيل مرور الطعام.

- يقوى عضلة القلب لاشتماله على نسبة من الصوديوم والبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وضبطه.

- ويساعد البلح على علاج تساقط الشعر والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين بي، كما يحتوي على تركيز عالي من مضادات الأكسدة.

- يحتوي على مضادات الأكسدة يحتوي على مادة الفلور التي تحمى الأسنان وطبقة الميناء التي تغطيها.





- مصدرًا غنيًا بالحديد حيث يساعد الجسم على امتصاصه وبالتالي يعالج فقر الدم، كما أنه يزود الجسم بالطاقة اللازمة لاحتوائه على السكريات الطبيعية كسكر الجلوكوز والفركتوز والسكروز.





- هو غذاء مكمل للمرأة الحامل فهو يحافظ على صحة الجنين ويسهل عملية الولادة.





- يقلل من التهاب المفاصل لاشتماله على عنصري الماغنسيوم والبوتاسيوم، كما يحمى من هشاشة العظام والكساح.





- يقي البلح من الإصابة بالسرطان مثل سرطان الكبد والكلى والقولون والبنكرياس.



