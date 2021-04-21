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تعرف على حركة الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالى البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 155370 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1245 حاوية مكافئة.

هذا وقد بلغ إجمالى عدد سفن الوصول والمغادرة 32 سفينة، بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وبترول وحاويات، كما تم دخول وخروج عدد 10464 شاحنة عبر بوابات مينائى الإسكندرية والدخيلة.
 
وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائى والأرضى.

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