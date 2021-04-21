"الزراعة": بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية في محافظة جنوب سيناء

أطلق الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، بالتنسيق مع الدكتورة رحاب الجوهري - مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه جنوب سيناء، قافلة طبية بيطرية برئاسة الدكتور عبد الدايم عبد العزيز- نائب رئيس محطة جنوب سيناء وعضوية الدكتور - عطية عيسي طبيب بيطري المحطة والدكتور أحمد الصاوي ممثلا عن مديرية الطب البيطري للمحافظة وذللك للتعرف على مشكلات المربين وإيجاد حلول لها مع إعطاء بعض التحصينات اللازمة حيث تفقدت القافلة عدد ٢٣ مزرعة بإجمالي عدد ٦٠٠ رأس ماشية (٣٩ إبل؛ ١٦٠ أبقار؛٢٠ جاموس؛ ٢٨٥ أغنام؛١٧٤ ماعز) بمدينه طور سيناء والوديان والقري التابعة لها حيث تفقدت كل من مناطق وادي الطور والجبيل ورأس راية والستين.





وانتهت اللجنة من عملها علي ان يتم تغطية وحصر باقي المناطق علي مراحل حيث سيتم حصر لباقي المناطق في المرحلة الثانية لتشمل مدينه راس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس.



