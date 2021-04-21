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أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:54 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أكثر من 24 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية، أنه تم تسجيل 24884 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و188192 إصابة.

 

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابات بفيروس كورونا  هناك بواقع 331 حالة، ليزيد إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80634 حالة وفاة.

 

 وتم الإبلاغ في اليوم السابق، عن 9609 إصابات جديدة و297 حالة وفاة.


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