Advertisements

"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة، وذلك بمشاركة صندوق مكافحة الإدمان ومركز الحياة لعلاج الإدمان وIBRO، بهدف إلقاء الضوء على مخاطر الإدمان وآثاره السلبية جسديًا ونفسيًا، والتوعية من مخاطر الإدمان، وتشجيع الأطفال على فهم أجزاء الدماغ، وتحديد احتياجات المنطقة من خدمات وتطوير، وتحديد المعوقات التي تواجه المنطقة كعدم وجود كفاءات بالوحدة الصحية لتشغيل والتعامل مع الأجهزة، وكثافة أعداد الطلاب بمدارس المنطقة، وعدم الاهتمام بجودة التعليم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واحتياج المنطقة الى قوافل طبية خاصة للأمراض المزمنة كعلاج الضغط والسكر.

شارك في الحملة أ.د علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، أ.د أميرة زكي حسن– وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. علاء الدين محمود – منسق لجنة المسئولية المجتمعية، وفريق المسئولية المجتمعية بكلية العلوم، وفريق صندوق مكافحة الإدمان.
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)
"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علوم الاسكندرية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على ضم هذا الثلاثي فى أولمبياد طوكيو.. فى مقدمتهم محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد قاديش في الدوري الاسباني

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

07:31 ص

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

12:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر