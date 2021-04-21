"علوم الإسكندرية" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة (صور)

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، حملة توعوية بمخاطر الإدمان بمنطقة أبيس العاشرة، وذلك بمشاركة صندوق مكافحة الإدمان ومركز الحياة لعلاج الإدمان وIBRO، بهدف إلقاء الضوء على مخاطر الإدمان وآثاره السلبية جسديًا ونفسيًا، والتوعية من مخاطر الإدمان، وتشجيع الأطفال على فهم أجزاء الدماغ، وتحديد احتياجات المنطقة من خدمات وتطوير، وتحديد المعوقات التي تواجه المنطقة كعدم وجود كفاءات بالوحدة الصحية لتشغيل والتعامل مع الأجهزة، وكثافة أعداد الطلاب بمدارس المنطقة، وعدم الاهتمام بجودة التعليم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واحتياج المنطقة الى قوافل طبية خاصة للأمراض المزمنة كعلاج الضغط والسكر.



