"ساعة شيطان".. استمرار حبس متهم بخنق زوجته بسلك كهربائي بأبو النمرس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لخنقه زوجته بسلك كهربائي حتى الموت بأبو النمرس.





وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل زوجة على يد زوجها، بعد خنقها بسلك كهربائي، واعترف المتهم أنه ارتكب الواقعة قائلًا: "مكنش قصدي أقتلها.. ساعة شيطان".





وأفاد المتهم في اعترافاته، بأنه عامل موبيليا، وتزوج منذ ٤ سنوات، وزوجته مريضة بالصرع، وفي يوم الواقعة، لم أشتر الدواء الخاص بمرضها، لعدم حيازتي على نقود، فبمجرد رجوعي للمنزل، اشتد الخلاف، مما أفقدني أعصابي ولم أشعر غير وأنا أخنقها بسلك كهربائي، فسقطت جثة هامدة بعد خنقها، فقمت بادعاء رواية كاذبة، أن رأسها اصطدمت ببرميل مياه نتيجة تعرضها لنوبة من الصرع.





وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من عامل موبيليا، بالعثور على زوجته جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل ووبها آثار خنق حول الرقبة.



