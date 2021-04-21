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صديق يناقش استعدادات جامعة الأزهر للمشاركة في مسابقة "جامعة صديقة للبيئة"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ترأس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، اجتماعًا في إطار استعداد جامعة الأزهر للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، والتي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على ملف الجامعة الذي سوف تشارك به في هذه المسابقة. 

وأعلن نائب رئيس الجامعة، عن أن محاور المسابقة تتمحور حول خلق نوع من التنافس بين الجامعات وبعضها بعضًا؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتجسيدًا لرؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على المشاركة في هذه المسابقة التي تهدف في المقام الأول إلى خلق نوع من المنافسة بين مختلف الجامعات المصرية، مضيفًا أن جامعة الأزهر تمتلك إرثًا علميًّا وحضاريًّا كبيرًا كان له أكبر الأثر في فوز قطاع الطب بجامعة الأزهر بالمركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، وحصوله على تقدير (ممتاز) مما نتج عنه بعد ذلك أن يكون بجامعة الأزهر مقرٌّ لاتحاد الجامعات الأفريقية.

وكلف نائب رئيس الجامعة بتشكيل فريق يضم في عضويته كلا من: الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم، بجانب عمداء آخرين؛ للعمل على هذا الملف بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

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صديق جامعة الازهر بوابة الفجر الفجر

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