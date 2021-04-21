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إصابة المطربة هدى بڤيروس كورونا
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:04 م
نور طلعت
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كشفت المطربة الشعبية هدى، عن إصابتها بڤيروس كورونا وذلك عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت في المنشور ، :"الحمدلله على كل حال ايجابى كورونا ، دعواتكم، أول يوم عزل وياريت أى حد اختلط بيا اليومين اللى فاتو يعمل تحليل الموضوع فعلا متعب جدا لكن الحمدلله من قبل ومن بعد ".
في سياق آخر طرحت المطربة هدى، منذ أيام قليلة دعاء خاص لشهر رمضان كما تستعد بعد الشفاء لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "كسر عين"، من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع موسيقى إسلام شيتوس.
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