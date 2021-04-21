حمادة هلال يطرح كليب"صلوا على رسول الله" احتفالاً بشهر رمضان





طرح النجم حمادة هلال، ڤيديو كليب جديد لأغنية دينية تحمل عنوان"صلوا على رسول الله"بمناسبة شهر رمضان الكريم وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



الأغنية من كلمات داليا عمارة، ألحان حمادة هلال، توزيع چيزو والكلب من إخراج أحمد أشرف، وتمت ترجمته إلى الإنجليزية.



جدير بالذكر أن حماده هلال، يشارك في شهر رمضان من خلال مسلسل المداح والذي يُعرض يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.



ويكون المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.