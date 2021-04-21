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توريد 3 آلاف و50 طن قمح في المنوفية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم أمس الثلاثاء توريد (3050) طن من محصول القمح لموسم2021 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على اللجان المختصة لاستلام الاقماح بالمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات المحصول من المزارعين ومشيرًا إلى استمرارية عمليات التوريد حتى نهاية موسم الحصاد.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مديرية التموين والتجارة الداخلية بأن أمس 20 إبريل الحالي أولى أيام بدء موسم توريد القمح طبقًا للقرار الوزاري وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مناشدًا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض ومؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

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