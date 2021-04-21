البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في ختان جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بمشتريات الأجانب مع هدوء نسبى على الاسهم الخبرية و المضاربية و بعض جنى الارباح داخل الجلسة على الاسهم التى حققت أرباح كبيرة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة .









وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.