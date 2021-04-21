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البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في ختان جلسة الأربعاء

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بمشتريات الأجانب مع هدوء نسبى على الاسهم الخبرية و المضاربية و بعض جنى الارباح داخل الجلسة  على الاسهم التى حققت أرباح كبيرة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة .


وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة.

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