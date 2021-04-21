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السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق بعزبة شلبي التابعة لقرية العمار الكبرى بطوخ، والذي شب في منزلين معروشين بالخشب والبوص "سويسي"، دون خسائر بشرية أو في الماشية. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزلين سويسي "عشوائيين" بقرية العمار الكبرى. 

وانتقل الرائد محمد رجب مدير الحماية المدنية بطوخ، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، أو نفوق للمواشي. 

وتبين من المعاينة نشوب الحريق في سقف منزلين عشوائيين سويسي في عزبة شلبي بالعمارة، مما تسبب في تصاعد الأدخنة، وتدخلت قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الموقف.
السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)
السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)
السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)
السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)
السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)
السيطرة على حريق في منزلين بطوخ دون خسائر (صور)

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