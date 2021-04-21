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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9.. "غزل" تتخانق مع "الخديوي" لإحساسها بالزهق والملل | مسلسلات رمضان 2021

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:10 م
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9
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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9.. "غزل" تتخانق مع "الخديوي" لإحساسها بالزهق والملل | مسلسلات رمضان 2021

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9، بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "اللى مالوش كبير" بخطف الخديوى "أحمد العوضى" لحسن أبو خاطر "أحمد عبد الله محمود" من منزله، ويقوم أحد رجاله بتوجيه مسدس لرأس مالك "محمود ياسين جونيو" شقيق الخديوى وينقذه الخديوى ويتعارك معهما.
 
ويعود الخديوى، للعزبة لتقابله غزل "ياسمين عبد العزيز" وتتخانق معه لاحساسها بالملل والزهق وعند جلوس الخديوى مع عصابته تدخل عليهما غزل وتعد لهما حفلة شواء ويرقصون بعد العشاء على مهرجان "أندال".
 
وخلال الأحداث يذهب عابد "خالد الصاوى" لنادين "دنيا عبد العزيز" ويبلغها أنها لابد تذهب لغزل فى العزية ومعرفة كل شئ عنها من أجل الوقوع بها، ثم تذهب لغزل وتقنعها بالطلاق من عابد.
 
وتذهب قدرية "دنيا فؤاد" زوجه الخديوى للدجاله زغروته "بدرية طلبة" من أجل تجديد أعمال السحر للخديوى من أجل أن يظل يحبها وتنتهى الحلقة بذهاب الخديوى لرفعت "خالد سرحان".
 
مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.
 
مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.
 
مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9.. "غزل" تتخانق مع "الخديوي" لإحساسها بالزهق والملل | مسلسلات رمضان 2021

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