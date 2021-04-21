موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه مانشستر سيتي نظيره وتوتنهام هوتسبير، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم الأحد المقبل 25 أبريل الحالي، على ملعب ويمبلي.





وتقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ووصل السيتيزن إلي النهائي بعدما تجاوز عقبة مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم الاربعاء 6 يناير الماضي.





بينما تجاوز السبيرز فريق برينتفورد بهدفين نظيفين، في قبل النهائي، يوم الثلاثاء 5 يناير الماضي.



