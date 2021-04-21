روسيا تستدعي مسؤول كبير في السفارة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها استدعت نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة.





وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة للصحفيين: "اليوم تم استدعاء نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية."





ولم تقدم وزارة الخارجية الروسية على الفور أي تفاصيل.





وأكد السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، يوم الثلاثاء أنه سيسافر لفترة وجيزة إلى واشنطن لإجراء مشاورات هذا الأسبوع، مضيفًا أنه سيعود إلى موسكو قبل الاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.





وقال "سوليفان": "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي التحدث مباشرة مع زملائي الجدد في إدارة بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".





وأكد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، أن "سوليفان" سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكنه ليس على علم بما إذا كان سيلتقي بالرئيس جو بايدن قبل العودة إلى موسكو.





وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن عودة السفير إلى روسيا ستعتمد على ملاءمة هذه الخطوة.





فرضت واشنطن عقوبات على 32 كيانًا روسيًا، هذا الشهر، بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 والقرصنة المزعومة لشبكات سلسلة إمداد البرمجيات الأمريكية.





وبموجب العقوبات ، يُحظر على المؤسسات المالية الأمريكية شراء السندات الحكومية الروسية خلال عمليات الإيداع الأولية بعد 14 يونيو. وستظل قادرة على شراء وبيع السندات الحكومية الروسية في السوق الثانوية.





ونددت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات ووصفتها بأنها تتعارض مع مصالح البلدين. ردا على ذلك ، منعت موسكو ثمانية مواطنين أمريكيين من دخول البلاد.



