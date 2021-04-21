محافظ الفيوم يوجه بحصر أراضي الدولة بالوحدات القروية لإنشاء أسواق حضارية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بحصر ومراجعة تراخيص كافة حضانات الأطفال بشتى أنحاء المحافظة، تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن منح حضانات الأطفال مزايا "المشروعات المتوسطة والصغيرة" والعمل على منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة 3 سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل على الترخيص بعد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ أشرف درويش، مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات دعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها، والتوسع في زيادة أعدادها بشتى أنحاء المحافظة، وتحسين معاييرها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والعمل في إطار الميكنة الحديثة والتحول الرقمي من خلال تحديث بياناتها.





وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد بيان حصر تفصيلي، لجميع الحضانات بكل مركز من مراكز المحافظة على حده، سواء المرخصة أو الجاري ترخيصها أو غير المرخصة، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بترخيص غير المرخص منها، والإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة لها لحين توفيق أوضاعها الإدارية.





كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي، وفرع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الحضانات طبقًا للاشتراطات ، لدعمها، بما يمنحها تسهيلات ومزايا خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين بها وفقًا للقانون.





وتابع المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضًا ـ آليات التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي من جهة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، لوصول الدعم لمستحقيه وخاصة المساعدات العينية التى يتم منحها للأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن محافظ الفيوم، أكد على إعداد بيانات تفصيلية بالمناطق والقرى المستهدفة بالمساعدات، وعدد المستفيدين بها، موجهًا بوضع آلية بالتنسيق بين الجهات المعنية لدعم تلك الفئات بمشروعات صغيرة تعينهم على مطالب الحياة.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم تكليف رؤساء مجالس المدن بحصر كافة أراضي أملاك الدولة بأطراف الوحدات القروية، لبحث إمكانية إنشاء أسواق حضارية بها، بالتنسيق بين المحافظة من جانب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، للحد من السويقات العشوائية وتوفير أماكن آمنة ومناسبة للباعة.





وفي السياق نفسه استعرض مسئولو الجمعيات الأهلية، آليات توزيع المساعدات الرمضانية، وكذا الخدمات المقدمة من كل جمعية أو مؤسسة وتمثلت الخدمات في توفير وجبات إفطار مطهية للأولى بالرعاية فضلًا عن وجبات السحور، وتعريش المنازل، وتوصيل وصلات المياه، وتوزيع الشنط الغذائية، واجراء بعض العمليات الجراحية، وتوفير لأطراف الصناعية التعويضية، وتجهيز الأكشاك، ومعارض الأجهزة المنزلية والملابس المجانية، وتوفير المشروعات الصغيرة، وسندات الكفالة، وتأهيل فصول التعليم المجتمعي، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي، وإعمار المساجد، وغيرها من الخدمات.



