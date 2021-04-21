وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.





وقال وزير الداخلية: "بمشاعر تفيض إعزازًا وتقديرًا لسيادتكم، وبمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان يُّسعدني، وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد لتمضي مصر بقيادتكم الحكيمة نحو آفاق التقدم والرخاء".





وأكد وزير الداخلية: "نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات سطرَ فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتيه ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه".





ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





وجاء بها: "بكل معانى التقدير والإعزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنية، سيظلُ انتصار العاشر من رمضان محفورًا في ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة امتزج فيها الإيمان مع الإرادة.. وسطر فيها التاريخُ العسكري المعاصر بأحرفٍ من نور بطولاتِ وتضحياتِ رجال صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا، عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".





وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



