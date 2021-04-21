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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. إنشاء مجمعات خدمية ومدارس بقرى الشهداء بالمنوفية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء في المنوفية، استكمال أعمال الحفر للصرف الصحي بشارع 15 مايو المتفرع من شارع السادات بطول 24 م بقرية دراجيل، وكذا أعمال الحفر للصرف الصحي بشارع نبيل عبد المجيد قبالي المتفرع من شارع الفرقان بطول 35م، وفي كفر الجلابطة تم ربط خطوط الصرف الصحي للقرية بشارع سعيد عبد العاطي جمعة وكذلك استمرار العمل ببيارة الصرف الصحي(صب وتسليح بارتفاع ٨ أمتار)، كما تم عمل جسات للتربة بدنشواي وأبو كلس، وكذا إحلال مواسير مياه الشرب بعملية مياه عمروس بطول ١٠٠م،كما تابع تسليم موقع مجمع الخدمات بقرية دنشواي على مساحة 1000م2 وتسليم موقع مجمع الخدمات في كل من ساحل الجوابر وزاوية الناعورة.

وجاء ذلك في إطار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في ضوء التنسيق الدائم والمستمر مع المنطقة المركزية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتطوير الريف المصري، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وتابع أعمال الإنشاءات بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل ومدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية، ومدرسة احمد سليمان عمر بقرية سلامون قبلي.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات والإسراع في تنفيذ الأعمال لتحقيق إنجازات مرضية على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ضمن مبادرة "حياة كريمة".. إنشاء مجمعات خدمية ومدارس بقرى الشهداء بالمنوفية
ضمن مبادرة "حياة كريمة".. إنشاء مجمعات خدمية ومدارس بقرى الشهداء بالمنوفية

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