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الزراعة: الدلتا الجديدة أحد المشروعات القومية لتحقيق الأمن الغذائي (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نفي محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، منوهًا بأن الشائعات حول هذا المشروع من قبل ممن لا يريدوا الخير للدولة المصرية أمر طبيعي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية عند تنفيذ أي مشروع تقوم بتنفيذ مشروع متكامل، وقبل الحديث عن مشروع الدلتا الجديد، تم تنفيذ شبكة طرق لسهولة الانتقال للمشروع، وإنشاء محطة لمعالجة المياه لتوفير مياه صالحة ومتطابقة مع المواصفات القياسية، وقبل البدء في المشروع تقوم وزارتي الموارد المائية والري والزراعة بإعداد خطة لاستخدام المياه استخدام رشيد للحفاظ على مورد المياه الجوفية، مشددًا على أن هناك العديد من الدراسات السابقة التي قامت بها الدولة المصرية قبل البدء في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة.

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