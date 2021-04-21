تحرير 10 محاضر لأصحاب مخابز مخالفين بالباجور في المنوفية

شمعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف في المنوفية، محلين للدواجن بالشمع الأحمر قد صدر بشأنهما قرار غلق بناء على محاضر الغش المحررة ضدهما بمعرفة الطب البيطري والرقابة التموينية لحيازتهما دواجن تم حقنها بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام السيطرة والتأكد من صلاحية السلع وضبط الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.





وفي ذات السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع إدارة التموين بالباجور أمس حملات تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المركز أسفرت عن تحرير (10) محاضر ضد عدد من أصحاب المخابز ومنها 3 محاضر نقص وزن، و2 مطابقة للمواصفات، 3 عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر عدم إعلان عن المواعيد، كما تم المرور على بعض مستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات لمتابعة توافر المواد البترولية بأنواعها.