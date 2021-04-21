خبيرة : السوق المصري في أمس حاجة للإصلاح والدعم

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه علي الرغم من ارتفاع كافة المؤشرات للجلسة الثالثة علي التوالي الا انها ارتفاع بنكهة الحيطة والحزر ، حيث ان قيم التداولات وحجم السيولة لاتغطي الإنطباع عن جودة التداولات

فلايوجد بائع قوي ولا مشتري قوي ، فبعد سلسلة من الإحباطات تعرض لها المستثمرين الأفراد وبعض حسرتهم علي ارتفاع كافة اسواق المنطقة وعدم تاثر السوق المصري فقد أثر ذلك تعلي أداء المتعاملين المصرين في صورة المراقبة فقط دون التفاعل .





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " ان المتعاملين في حالة ترقب حزر إ لي جانب اداء شهر رمضان ، وكان من الممكن ان يختلف الأداء جملة وتقصيلا إذا كان هناك رؤية واضحة في السوق فيكفي المتعاملين موضوع سد النهضة والمخاوف منة والتي تسببت في تحول الاجانب الي جانب البيع أغلب الجلسات ، كما ان السوق لا يحتاج الي قوانين وقواعد منظمة بل في أمس الحاجة الي دعم وإصلاح وزيادة تداولات وضخ سيولة









وأضافت الخبيرة ، أن هناك أخبار ايجابية عن عودة مصر لمؤشر جي بي مورجن للسندات ولكن لتلك العودة لا تؤثر بالإيجاب علي اسواق المال بل تأثيرها الاقوي سيكون علي سوق ادوات الدين ومدي تدفقها ، وسنظل الذي نرفعة نهبطة والهكس، وستدور الدائرة في نطاق عرضي