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تامر حسني يغني "فرصة جديدة" لصالح مؤسسة خيرية لعلاج أطفال مرضى القلب

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تبرع النجم الكبير تامر حسني، بكامل أجره من إعلان حملة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، خلال شهر رمضان الكريم لدعم الأنشطة الخيرية للمؤسسة.
 
وأهدى حسني، أغنية "فرصة جديدة" للمؤسسة حيث لم يحصل على أجر الأغنية والإعلان، وقرر أن يتبرع بأجره لإنشاء غرفة عمليات كبيرة في المستشفى كصدقة جارية لكل أسرته وأسرة زوجته.

ودعا  تامر حسني، محبي الخير للتبرع للمساندة في بناء مركز مجدي يعقوب العالمي الجديد في القاهرة من أجل علاج المزيد من مرضى القلب مجانًا، ليصبح أكبر مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وظهر النجم تامر حسني، في الإعلان الخيري لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب مشاركًا الأطفال في غناء أغنية "فرصة جديدة" وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد.
 
حقق الإعلان مشاهدة ضخمة فور نشره على قناة المؤسسة وعلى موقع الڤيديوهات"يوتيوب" ، وأشاد العديد من المتابعين بدور مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الخيري وفكرة الحملة الخيرية، كما أشادوا بدعم الفنان الكبير تامر حسني لجهود المؤسسة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يهدي فيها  تامر حسني أغنية لحملة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، إذ سبق أن أهدى لها منذ شهور أغنية "فرصة عمر"، وكتب وقتها على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" «لكل أطفالنا الملائكة أصحاب عمليات القلب المفتوح، فخور باختياري عشان أكون صوت الحملة الجديدة للدكتور العظيم مجدي يعقوب".

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