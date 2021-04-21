سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول سموحة السكندري، ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





إصابة مدافع سموحة قبل مواجهة الأهلي

ومن المقرر أن تُقام الأهلي ضد سموحة السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل.





من جانبه يغيب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري بالجولة قبل مواجهة النادي الأهلي، ضمن إطار منافسات الجولة 11 بالدوري المصري الممتاز.





واشتكى مدافع سموحة السكندري من إصابة فى العضلة الضامة، حيث سيخضع اللاعب لاختبار أخير مساء اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه، وإن كانت المؤشرات الأولية ترجح غيابه عن مواجهة الأهلي.





من جانبه عقد أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري جلسة مع لاعبي الأزرق لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي من أجل حصد النقاط الثلاث.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.