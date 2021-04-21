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خاص.. عمرو دياب ينتهي من تسجيل ٤ أغاني لطرحهم بعد رمضان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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انتهى الهضبة عمرو دياب، مؤخرًا من تسجيل ٤ أغاني جديدة وذلك استعدادًا لطرحهم خلال فصل الصيف خاصةً عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.

وقالت مصادر مُقربة من الهضبة عمرو دياب، لـ"الفجر الفني"  أن مسلسله الغنائي سيتم إلغائه بنسبة كبيرة لعدة أسباب فحتى هذه اللحظة الكاتب ابراهيم عيسى، "كاتب المسلسل" لم يبدء في كتابته.


جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب،  تصدر منذ أيام موقع"تويتر" بإعلانه الدعائي الجديد لصالح إحدى الشركات العقارية، بالإضافةإلى تحقيق الإعلان نسب مشاهدة عالية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
".

وقد انفرد"الفجر الفني" منذ أسابيع قليلة بخبر يفيد انتهاء الهضبة عمرو دياب،  من تصوير إعلان جديد لإحدى الشركات العقارية، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان.

  أغنية الإعلان من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ومكس وماستر أمير محروس.

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