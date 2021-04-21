Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة 8 من مسلسل النمر.. "نوح" يخطط لسرقة 5 مليون دولار من "شمس"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:26 م
الحلقة 8 من مسلسل النمر
الحلقة 8 من مسلسل النمر
Advertisements

مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة 8 من مسلسل النمر.. "نوح" يخطط لسرقة 5 مليون دولار من "شمس" 

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والتى تذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ، بخروج الحاوى " أحمد حلاوه " من السجن ليعود للصاغة مع أولاده " ولاء الشريف " و" محمد مهران " ، ويأبى أن يصعد لشقته ويفتح محله ليمكث فيه ومن الواضح أنه قد نوى على الإنتقام من كبار الصاغة وسيبوح بالسر الذى يخفيه ولا يعرفه سواه هو والشيمى " محمد رياض " وشمس " نرمين الفقى " و عنتر الحلق " بيومى فؤاد " . 
 
تذهب شمس " نرمين الفقى " للعدوى تاجر الألماظ والذى يعمل لحسابها وتخبره أن هناك صفقة كبيره مع أحد التجار اللبنانين وستكون بمقدار خمسة مليون دولار، يذهب  حسن " خالد أنور " لمنزل نوح " محمد إمام " فبعدما نشب خلاف كبير بينهما " عندما تدخل نوح ليمنع مضايقة حسن لملك " هنا الزاهد " ، وهدده أن يترك الصاغة ويرحل وإلا سينتقم منه، وهنا رفض محمد إمام أن يترك الصاغة ولم يهتم لتهديده . 
 
وفى مشهد أخر نجد الشيمى " محمد رياض " مجتمع مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " وشمس " نرمين الفقى ، ويخبرهم عنتر أن حسن " خالد أنور " هو من طلب أن يجتمعوا لأن هناك أمر مهم ، وعندما أتى حسن أخبرهم أنه عرف من النمر وأتهم حينها نوح " محمد إمام " وذهبوا جميعا لتفتيش شقته وبالفعل وجدوا بعض الذهب من محل عنتر الحلق فأكد لهم أن هذا دليل السرقة . 
 
قرر الجميع أن يسلموه للبوليس وقيدوا يده وساروا به فى الشارع ممسكين به ، وفجأة ظهر عامر " أحمد عبد الله محمود " ليخبرهم أن نوح ليس النمر وأن لديه الدليل، وبدأ فى تشغيل فيديو يظهر فيه حسن الحلق وهو يدخل شقة نوح وفى يده كيس ويخرج بدونه وهذا يعنى أن حسن هو من وضع كيس الذهب فى شقة نوح وهنا يتركوا نوح ويبدأوا فى توبيخ حسن على فعلته . 

يعود نوح لمنزله مع سكلانس ويخبره أنه النمر يتفاجأ سكلانس لما سمعه ويطلب منه نوح أن يذهب لإحضار عشاء لهم حتى يحكى له كل التفاصيل . 
 
يذهب سكلانس" محمود حافظ " لإحضار العشاء ويبدأ فى حديث نفسه بسبب صدمته لما سمع من نوح ، ويجد الشيمي " محمد رياض " قد رفع مكافأة من سيعثر على النمر لربع مليون جنيه ولكنه يأبى أن يفكر في أن يبيع نوح ويعترف أنه النمر حتى يحصل على المكافأة . 
 
يذهب حسن " خالد أنور " لوالده فى المستشفى حيث ترقد أخته الصغيره التى تريد إجراء عملية زرع فص كبد ، فيخبره أن السمسار وجد متبرع تعرض لحادث ولكنهم سيقوموا بالعملية دون إخباره بأخذ فص كبد منه وهنا تعترض سالى " إيناس كمال " زوجة عنتر الحلق ، فيضربها وهنا تقرر أن تطلب الطلاق منه ولكن تقنعها أختها أن ذلك ليس وقت هذا القرار ، وكان نوح قد دافع عن أخت سالى أثناء مرورها من أمام المحل الذهب وتعرضها لمعاكسة من أحد الأشخاص ، وعلى جانب آخر يخضع الشيمى لكلام إبنته ملك " هنا الزاهد " ويفض الشراكة مع عنتر الحلق . 
 
مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة 8 من مسلسل النمر.. "نوح" يخطط لسرقة 5 مليون دولار من "شمس" 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان 2021 مسلسل النمر الحلقة 8 من مسلسل النمر 2021 الحلقة 8 من مسلسل النمر

أخبار تهمك

كارتيرون يُعيد نجم الزمالك إلي دكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ 42 دقيقة

شوقي غريب يستقر على ضم هذا الثلاثي فى أولمبياد طوكيو.. فى مقدمتهم محمد صلاح

منذ ساعة و 25 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على شخصية خالد أنور في مسلسل "النمر" لرمضان 2021

نيرمين الفقي تساعد محمد إمام وتتحدى محمد رياض في الحلقة الأولى من "النمر"

نرمين الفقي تشعر بالذنب في "ضل راجل" وتجابه الصاغة بـ"النمر"

في الحلقة الثانية من "النمر".. ولاء الشريف تعترف بحملها ومحمد إمام ينقذ محمود حافظ

في الحلقة الخامسة من مسلسل "النمر"..محمد إمام ينقذ بيومي فؤاد من الموت وهنا الزاهد تفسخ خطبتها

في الحلقة السادسة من "النمر".. محمد إمام هو اللص وخالد أنور يتعرض لمحاولة قتل من أحمد حلاوة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 م

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

07:31 ص

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر