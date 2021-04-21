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عاجل.. إخلاء محطة مترو لندن للقطارات بوسط العاصمة البريطانية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:30 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، بإخلاء محطة مترو لندن للقطارات بوسط العاصمة البريطانية، بسبب حادث تتعامل معه أجهزة الطوارئ.

 

وفي وقت سابق، أفادت قناة العربية، بوقوع حادث طعن في "برودجيت" وسط لندن بينما حثت الشرطة الناس على تجنب الذهاب إلى الموقع.

 

وأشارت الشرطة، إلى أنها تتعامل مع حادث في هذه المنطقة، لافتة إلى أنها ترجح إصابة شخصين ووضعهما ليس حرجا.

 

وانتشرت سيارات الإسعاف في منطقة "برودجيت" وسط لندن على خلفية حادث الطعن.

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بريطانيا الشرطة البريطانية اخلاء محطة قطارات لندن

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