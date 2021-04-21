



ننشر آخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي للزمالك





تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لتجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.





وينتهي فرجاني ساسي تعاقده مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الآن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.





وقال هشام إبراهيم، في تصريحات إذاعية: "ما زالت المفاوضات جارية مع فرجاني ساسي، من أجل تجديد التعاقد معه في الفترة الجارية"، مضيفًا: "نحن نرغب بنسبة 100% في تجديد التعاقد مع فرجاني، واللاعب لديه نفس الرغبة".





وتابع إبراهيم: "نسعى خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقريب وجهات النظر مع اللاعب الدولي التونسي، حول الأمور المالية، لحسن أمر تجديد التعاقد معه".





جدير بالذكر أن فرجاني ساسي يطلب 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو مبلغ كبير بالنسبة لنادي الزمالك.





مدير جديد لكرة القدم بالنادي

أعلن الدكتور حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تعيين مدير جديد لكرة القدم بالنادي، موضحا أن هناك عددا من الأسماء المطروحة، أقواهم الدكتور محمود سعد.





مدير الكرة

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الدكتور محمود سعد شخصية تتمتع بالأخلاق الجيدة والانضباط، وهو مكسب لأي ناد، كما أنه ابن النادي.



