6 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأبرزها إعادة تخصيص الأراضي مملوكة للدولة بأسيوط لاستخدامها في توسعات محطة كهربائية.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي:





إعادة تخصيص الأراضي مملوكة للدولة بأسيوط لاستخدامها في توسعات محطة كهربائية:





أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلًا من الأراضي المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك بهدف تطوير القدرات في أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.





تخصيص 14 مليون جنيه لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة:





ووافق مجلس الوزراء على تحويل مبلغ (14) مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسي لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي مصر وألمانيا، حول التعاون الفني بين البلدين، والتي ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج.





الموافقة على تنفيذ البنود المستجدة في أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد:





كما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة فى أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المباني التاريخية وإضفاء طابع حضاري عليها.





اعتماد القرارات والتوصيات للجنة الموازية لفض منازعات الاستثمار:





واعتمد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 1242021، بعدد 21 موضوعا.





كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال عام 2020، والتي بلغ عددها 140 قرارًا، بهدف المتابعة الدورية لإتمام تنفيذها، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.





اعتماد محضر الاجتماع رقم 45 للجنة العليا للتعويضات





واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (45) المنعقد بتاريخ 1342021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017.





منح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية :



