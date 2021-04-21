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هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه يوجد عرض روسي قد ينقذ أحد نجوم برشلونة الإسباني من الجحيم الذي يعيشه داخل صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

وأشار فابريزيو رومانو لا مراسل شبكة سكاي سبورتس العالمية المتخصص بسوق الانتقالات إلى أن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة الإسباني لا يشارك باستمرار مع برشلونة تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا بسبب الاعتماد على كليموه لينجلي واللاعبين الشباب على رأسهم رونالد أروخو وأوسكار مينجيزا في خط الدفاع.

وألمح فابريزيو رومانو أنه هناك رغبة من برشلونة في بيع أومتيتي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد فابريزيو رومانو بأنه هناك عرضا روسيا من زينيت سان بطرسبرج من أجل التعاقد مع أومتيتي على الرغم من أن النجم الفرنسي ليس منفتحًا على الانتقال إلى روسيا وسيعطي أولوية للدوريات الكبرى في أوروبا.

وأكد فابريزيو رومانو أن أومتيتي ووكيل أعماله ينتظرون العروض الأخرى في الوقت الحالي من أجل حسم مستقبله والوجهة المحتملة التي سينتقل إليها بعد صعوبة موقفه داخل النادي الكتالوني.

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