روسيا ترفع ضريبة إنتاج النفط

قالت وزارتا الطاقة والمالية في روسيا اليوم إنهما اتفقتا على خفض ضريبة الوقود اعتبارا من أول مايو وهو ما سيقتطع 350 مليار روبل (4.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة في الفترة من 2021 إلى 2023 .





وللتعويض عن نصف خسائر الميزانية، قالت الوزارتان في بيان إن الحكومة ستزيد ضريبة الاستخراج المعدني على إنتاج النفط.





وأضافتا أن زيادة ضريبة الاستخراج لن يكون لها تأثير سلبي على أرباح شركات النفط الروسية.





وبحسب رويترز يعتبر ارتفاع سعر البنزين مسألة حساسة للسلطات التي تسعى جاهدة للوفاء بتعهداتها لأن يكون سقف الزيادة في الأسعار مساويا للمعدل الحالي للتضخم.







