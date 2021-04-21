أحمد ياسر ريان يهدد مستقبل بواليا مع الأهلي

أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إعجابه الشديد بإمكانات بأحمد ياسر ريان نجم سيراميكا كليوباترا ليصبح على أعتاب العودة إلى الأهلي قريبا.





ويقدم أحمد ياسر ريان آداء رائع مع سيراميكا كليوباترا، حيث استطاع إثبات جدارته في قيادة الفريق الذي يلعب له على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ونجح في تسجيل أكثر من هدف حاسم لصالح فريقه في الدوري المصري.





وعلى جانب آخر، لم يتمكن الكونغولي والتر بواليا نجم الأهلي منإثبات نفسه مع الفريق حتى الآن على الرغم من انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل دعم خط الهجوم لأنه لم يكن عند حسن ظن الجهاز الفني، حيث لم يسجل أي هدف في الدوري حتى الآن.





ويترقب أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا ينتظر بفارغ الصبر الانضمام إلى صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل في ظل ترحيب موسيماني بعودته مجددا.





و تواصل أحمد ياسر ريان مع مسئول في الأهلي منذ فترة وأكد له مسئول القلعة الحمراء أنه سيعود إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل و أن فرص بقاء والتر بواليا مع الأهلي أصبحت ضعيفة في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بمستواه حتى الآن.





وخاض أحمد ياسر ريان نجم سيراميكا حتى الآن 13 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف بينما خاض والتر بواليا مع الأهلي حتى الآن 6 مباريات في الدوري ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.