تركيا تستهلك 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات استخدمت 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لمواجهة التطورات في عامي 2019 و2020 وربما يتم استخدامها "مرة أخرى إذا لزم الأمر"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بحسب "الألمانية".





وقال أردوغان أمام أعضاء البرلمان في أنقرة اليوم الاربعاء إن "البنك المركزي لديه حاليا حوالي 90 مليار دولار من الاحتياطي" وأضاف أن "تلك الاحتياطيات ربما يتم استخدامها عند الحاجة مرة أخرى أو ربما يتم رفعها إلى أكثر من مئة مليار دولار" في المستقبل، في إشارة إلى إجمالي الاحتياطيات الاجمالية للهيئة النقدية.