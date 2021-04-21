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رويترز: الرئيس الفرنسي ماكرون سيشارك في جنازة رئيس تشاد الراحل ديبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:54 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في جنازة رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي.

 

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

 

وفد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.

 

وكانت نسبة المشاركة بلغت 64,81 %. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية "الموقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.

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ماكرون جنازة رئيس تشاد جبهة القتال إدريس ديبي

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