تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في جنوب أفريقيا مارس الماضي





أعلن مكتب الاحصاءات في جنوب أفريقيا ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي بوتيرة أبطأ من المتوقع.





ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب القول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.2% خلال مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومقارنة بـ2.9 % خلال شهر فبراير الماضي.





وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم ليسجل 3.3%.





وتباطأ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والوقود والكهرباء ليصل إلى 2.5%، فيما يعد أدنى مستوى منذ .2009







