رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة بارما في الدوري الايطالي





أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بارما اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الكالتشيوز





وكانت قائمة البيانكونيري قد شهدت عودة كريتسيانو رونالدو إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة فيما شهدت القائمة ايضاً عودة بيرنارديسكي الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد.





وجاءت قائمة البيانكونيري على النحو التالي :-





في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.





خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، فرابوتا.





خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، كولوسيفسكي.





خط الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا، كوريا.