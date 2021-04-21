عاجل.. السيسي: البنك الأوروبي شريك نجاح لعملية التنمية في مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



