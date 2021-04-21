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عاجل.. السيسي: البنك الأوروبي شريك نجاح لعملية التنمية في مصر

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، أكد أن البنك الأوروبي شريك نجاح لعملية التنمية في مصر، معربًا عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي خاصة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

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