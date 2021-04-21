"الدين حياة" أحدث أغنيات محمد علي في رمضان







انتهي المطرب الشاب محمد علي ، من تسجيل أغنية دينية جديدة بعنوان " الدين حياة"، استعدادا لطرحها خلال شهر رمضان الكريم، وهي من كلمات الشاعر محمد بغدادي وألحان مروان عصام، كمانجة عمرو عاطف، هندسة صوت أحمد طرابيك



" الدين حياة" تعد الاغنية الدينية الثالثة، للمطرب محمد علي، و من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت أخر اغنيات علي بعنوان" الحياة رحلة"، والتي لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور





جدير بالذكر أن محمد علي هو مطرب وملحن مصري تخرج في المعهد العالى للموسيقى العربية عام 2016، وخلال دراسته أسس فرقته "بيانولا"، وكانت أولى حفلات الفرقة في ساقية الصاوي عام 2011، كما تم تكريم الفرقة عام 2015 من الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن على هامش مشاركته في مهرجان بيت جالا للثقافة والفنون، كما أن "علي" يعمل حاليًا مطربًا بدار الأوبرا المصرية.