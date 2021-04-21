Advertisements

"الدين حياة" أحدث أغنيات محمد علي في رمضان

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



انتهي المطرب الشاب محمد علي ، من تسجيل أغنية دينية جديدة بعنوان " الدين حياة"، استعدادا لطرحها خلال شهر رمضان الكريم، وهي من كلمات الشاعر محمد بغدادي وألحان مروان عصام، كمانجة عمرو عاطف، هندسة صوت أحمد طرابيك

" الدين حياة" تعد الاغنية الدينية الثالثة، للمطرب محمد علي، و من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت أخر اغنيات علي بعنوان" الحياة رحلة"، والتي لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجمهور


 جدير بالذكر أن محمد علي هو مطرب وملحن مصري تخرج في المعهد العالى للموسيقى العربية عام 2016، وخلال دراسته أسس فرقته "بيانولا"، وكانت أولى حفلات الفرقة في ساقية الصاوي عام 2011، كما تم تكريم الفرقة عام 2015 من الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن على هامش مشاركته في مهرجان بيت جالا للثقافة والفنون، كما أن "علي" يعمل حاليًا مطربًا بدار الأوبرا المصرية.

أخبار تهمك

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ ساعة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر