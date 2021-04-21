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اتحاد الكرة يبحث برنامج الأولمبي بعد القرعة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي فور الانتهاء من مراسم قرعة الأولمبياد، حيث تم استعراض برنامج إعداد المنتخب الأولمبي واحتياجات الفريق لضمان تحقيق أهدافه في الدورة الأولمبية.
حضر الاجتماع ممثلون عن الإدارات المعنية بالاتحاد .

وأسفرت اليوم قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

وكانت قرعة المسابقة قد أجريت اليوم حيث تم تقسيم المنتخبات ال 15 اضافة الى منتخب اليابان فريق البلد المنظم إلى 4 مجموعات تلعب كل منها فيما بينها دوري من دور واحد خلال الدور الأول لتحديد فريقين صاعدين عن كل مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

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