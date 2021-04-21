Advertisements

الجامعة العربية تنظم اجتماعًا حول "السكان والأمن الغذائي في المنطقة العربية"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الموافق 21/4/2021 اجتماعًا جانبيًا على هامش أعمال الدورة 54 للجنة السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عبر تقنية الاتصال المرئي في تمام الساعة الثانية والربع ظهراً بتوقيت القاهرة. 

ويشارك في الاجتماع سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ والدكتورة ديني كيتا، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ والدكتورة مهريناز العوضى، مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالاسكوا؛ والدكتور صلاح أبو سكاية، ممثلا رئيس المجلس العربي للسكان والتنمية ؛ فضلا عن وفود الدول أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية؛ وذلك لمناقشة حالة الأمن الغذائي في المنطقة العربية مع توقعات للوضع المستقبلي في ظل الظروف الحالية وعلاقته بالصحة بما في ذلك الصحة الإنجابية، التفكير في التأثير المحتمل لوباء COVID-19 والتدابير المرتبطة به (الإغلاق والتباعد الاجتماعي) على الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية، وتقديم مقترحات لتدابير التخفيف من هذه العواقب على الأمن الغذائي والتغذية بين مختلف الفئات السكانية. 

وصرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الأمن الغذائي في الوطن العربي يشكل تحدياً متناميا لكافة الدول والمجتمعات العربية منفردة ومجتمعة، وان ديناميكيات السكان تلعب الدور الأهم في تحديد حجم الطلب على الغذاء كما ان آثار جائحة فيروس السلبية طالت كل اهداف التنمية وادت الى تحول مسار الطريق الصحيح للقضاء على الجوع بحلول عام2030، وإضافة ما بين 119 و 124 مليون شخص في جميع انحاء العالم عام 2020 الى عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المنطقة العربية السكان الجامعة العربية اجتماع

أخبار تهمك

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ ساعة

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية تناقش كيفية مناهضة العنف ضد المرأة

هيفاء أبو غزالة: كل متر في جناح الجامعة العربية بمعرض الكتاب نفذ بأيدي كوادر الجامعة

مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو"

الأمين المساعد للجامعة العربية: العرب يستوردون غذاء بنحو 35 مليار دولار

غدا.. اجتماع عربي برئاسة الإمارات لمناقشة استكمال متطلبات تأسيس المجلس العربي للاختصاصات الصحية

هيفاء أبو غزالة: اجتماع على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر