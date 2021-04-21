الجامعة العربية تنظم اجتماعًا حول "السكان والأمن الغذائي في المنطقة العربية"

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الموافق 21/4/2021 اجتماعًا جانبيًا على هامش أعمال الدورة 54 للجنة السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عبر تقنية الاتصال المرئي في تمام الساعة الثانية والربع ظهراً بتوقيت القاهرة.





ويشارك في الاجتماع سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ والدكتورة ديني كيتا، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ والدكتورة مهريناز العوضى، مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالاسكوا؛ والدكتور صلاح أبو سكاية، ممثلا رئيس المجلس العربي للسكان والتنمية ؛ فضلا عن وفود الدول أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية؛ وذلك لمناقشة حالة الأمن الغذائي في المنطقة العربية مع توقعات للوضع المستقبلي في ظل الظروف الحالية وعلاقته بالصحة بما في ذلك الصحة الإنجابية، التفكير في التأثير المحتمل لوباء COVID-19 والتدابير المرتبطة به (الإغلاق والتباعد الاجتماعي) على الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية، وتقديم مقترحات لتدابير التخفيف من هذه العواقب على الأمن الغذائي والتغذية بين مختلف الفئات السكانية.





وصرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الأمن الغذائي في الوطن العربي يشكل تحدياً متناميا لكافة الدول والمجتمعات العربية منفردة ومجتمعة، وان ديناميكيات السكان تلعب الدور الأهم في تحديد حجم الطلب على الغذاء كما ان آثار جائحة فيروس السلبية طالت كل اهداف التنمية وادت الى تحول مسار الطريق الصحيح للقضاء على الجوع بحلول عام2030، وإضافة ما بين 119 و 124 مليون شخص في جميع انحاء العالم عام 2020 الى عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.



