الموقف يتأزم بين الأهلي وشركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية

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الموقف يتأزم بين الأهلي وشركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:08 م
علي نبوي
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قال الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، إن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث؛ نظرًا لعدم تلقي الأهلي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن، بخصوص الخطابات المرسلة إليها من قبل إدارة النادي يومي ٥ و ١٩ أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على مائة مليون جنيه.
وقال شلبي إنه تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين، لكن الشركة لم ترد؛ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث ، وتفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.
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