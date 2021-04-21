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الموقف يتأزم بين الأهلي وشركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، إن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث؛ نظرًا لعدم تلقي الأهلي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن، بخصوص الخطابات المرسلة إليها من قبل إدارة النادي يومي ٥ و ١٩  أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على مائة مليون جنيه. 

وقال شلبي إنه تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين، لكن الشركة لم ترد؛ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث ، وتفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.

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