



مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8.. الصدام يبدأ بين "سرية وسفينة" و "زاهي العتال" (مسلسلات رمضان 2021)





تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، زيارة مفاجئة من "سفينة" الذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان، و"سرية" الذي يجسد شخصيته النجم عمرو سعد، إلى "زاهي العتال" الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل.





الثنائي يوجها رسالة شديدة اللهجة لـ"العتال" في حصنه دون خوف، ويطلبا منه تعويض مالي مناسب قيمته نصف مليون جنيه عما فعله بهما ونظير دخولهما السجن بسببه، ولكنه يرفض طلبهما بسخرية.





في هذه الحلقة أيضا يذهب "عنتر" لخطبة "فاتن حرفوش" (ياسمين رئيس)، وتفاجئ والدها بالموافقة، قبل أن يفاجئ "سرية" الجميع بدخوله وإفساد اللحظة على "عنتر" ويقام بواسطة "سفينة" بطرده، ويخطب "سرية" حبيبته "فاتن".





ملوك الجدعنة" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



