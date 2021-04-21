Advertisements

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8.. الصدام يبدأ بين "سرية وسفينة" و "زاهي العتال" (مسلسلات رمضان 2021)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:12 م
ملوك الجدعنة الحلقة 8
ملوك الجدعنة الحلقة 8
Advertisements

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8.. الصدام يبدأ بين "سرية وسفينة" و "زاهي العتال" (مسلسلات رمضان 2021)

تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، زيارة مفاجئة من "سفينة" الذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان، و"سرية" الذي يجسد شخصيته النجم عمرو سعد، إلى "زاهي العتال" الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل.

الثنائي يوجها رسالة شديدة اللهجة لـ"العتال" في حصنه دون خوف، ويطلبا منه تعويض مالي مناسب قيمته نصف مليون جنيه عما فعله بهما ونظير دخولهما السجن بسببه، ولكنه يرفض طلبهما بسخرية.

في هذه الحلقة أيضا يذهب "عنتر" لخطبة "فاتن حرفوش" (ياسمين رئيس)، وتفاجئ والدها بالموافقة، قبل أن يفاجئ "سرية" الجميع بدخوله وإفساد اللحظة على "عنتر" ويقام بواسطة "سفينة" بطرده، ويخطب "سرية" حبيبته "فاتن".

ملوك الجدعنة" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8.. الصدام يبدأ بين "سرية وسفينة" و "زاهي العتال" (مسلسلات رمضان 2021)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملوك الجدعنه ملوك الجدعنة الحلقة 8 مسلسل ملوك الجدعنة 8 مسلسل ملوك الجدعنة

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ يوم

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

منذ 36 دقيقة

موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

هل ينقذ الدوري الروسي نجم برشلونة ؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

سموحة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة: " ناس زي عود الكبريت.. تعيش حكاكة وتموت محروقة"

مسلسلات رمضان 2021.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"

ملوك الجدعنة تريند رقم 1 على شاهد VIP

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"

حكايات سفينة وسرية مبتخلصش.. ننشر احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة (اصابة عم حكم وهروب زاهي العتال) | ملوك الجدعنة الحلقة 4

حبس سفينة وسرية | ملخص واحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 5 ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. موسيماني يدرس التخلص من ثلاثة نجوم بالأهلي

عاجل.. إثيوبيا تتقدم باقتراح جديد بشأن أزمة سد النهضة

01:35 م

عاجل - مصر تقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2020

10:56 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

06:01 ص

عاجل. مباراة الأهلي وسموحة مهددة بعدم البث التلفزيوني

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر