



ننشر موعد اذان المغرب في اليوم الثامن من رمضان 2021.. ودعاء النبي عند الإفطار





حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يتحدد موعد رفع أذان مغرب اليوم الثلاثاء ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.25 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.47 مساء.





وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر غد الأربعاء تاسع ليالي الشهر الفضيل في الساعة 3.49 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.





وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.





ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.





وله أن يقول أيضا: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت". رواه أبو داود.





ومن ادعية الإفطار في اليوم الثامن من رمضان:

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك لا يضام.





- اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر.





- اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد ﷺ ، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا.





- اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب، ولا سابقة عقابٍ ولا عتاب، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.



