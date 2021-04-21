رسائل من البريطانيين للملكة إليزابيث في عيد ميلادها الـ95: كلمات عن زوجها الأمير الراحل

وجهت الملكة إليزابيث الشكر للشعب البريطاني على تكريمهم لزوجها الراحل دوق إدنبرة الأمير فيليب بمناسبة عيد ميلادها الخامس والتسعين.





وقالت الملكة عبر حساب العائلة المالكة على تويتر: "أنا وعائلتي أود أن أشكركم على كل الدعم واللطف الذي أظهرتموه لنا في الأيام الأخيرة".





وأضافت أن التكريم كان مصدر راحة في "فترة حزن عميق".





يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة، الذي يأتي بعد أربعة أيام من جنازة الدوق، بطريقة سرية وخصوصية.





ومن غير المتوقع أن تكون هناك احتفالات عامة حيث تستمر المملكة في الاحتفال لمدة أسبوعين، كما لن يتم نشر أي صورة للاحتفال باليوم هذا العام، كما هو معتاد.





وقالت الملكة في تغريدة: "لقد تأثرنا بعمق، وما زلنا نتذكر أن فيليب كان له مثل هذا التأثير غير العادي على عدد لا يحصى من الناس طوال حياته".



