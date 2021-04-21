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قائمة ميلان لمواجهة ساسولو تشهد غياب إبراهيموفيتش

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد غياب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي عن مواجهة فريقه أمام ساسولو لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الكالتشيو المقرر لها الويم الأربعاء.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني للبيانكونيري أن المباراة سوف تشهد إستبعاد إسماعيل بن ناصر بسبب إصابة طفيفة في الكاحل وكذلك الثنائي إبراهيموفتيش وثيو هيرنانديز بسبب المشاكل البدنية.

وجاءت قائمة الميلان للمواجهة على النحو التالي :-

- حراسة المرمى: جيجي دوناروما، جانجدال، تاتاروسانو.

- خط الدفاع: كالابريا، دالوت، جابيا، كالولو، كايير، رومانيولي، توموري.

- خط الوسط: كالهانجولو، كاستييخو، دياز، كيسي، هاوجي، كرونيتش، ميتي، ساليمايكيرس، تونالي.

- خط الهجوم: لياو، ماندزوكيتش، ريبيتش

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الكلمات المفتاحية

ميلان ساسولو الدوري الايطالي

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