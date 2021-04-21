موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ليفربول الإنجليزي نادي نيوكاسل يونايتد، في تمام الواحدة والنصف مساء السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من أبريل الجاري، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة ال 33 من الدوري الممتاز.





واستمر ليفربول في مسلسل هدر النقاط، بعد تعادله خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آيلاند رود في إطار الجولة ال 32 من الدوري.





ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، للحصول على الثلاث نقاط لتعزيز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 53 نقطة من 32 لقاء، حيث استطاع الإنتصار في 15 مباراة وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 9 جولات.





على الجانب الآخر يتواجد نيو كاسل في المركز ال 15 برصيد 35 نقطة من 32 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 15 مواجهة.



