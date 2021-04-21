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منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تصوت لصالح تعليق حقوق سوريا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:24 م
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لصالح تعليق حقوق سوريا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي وقت سابق، أكدت سبع دول عدم التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأعربت الدول عن عميق أسفها؛ بسبب عدم قيام مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة بدوره المتمثل في حماية المدنيين السوريين.

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منظمة حظر الاسلحة الكيماوية سوريا

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